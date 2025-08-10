В Башкирии байкер разбился в ДТП с грузовиком

Вчера, 9 августа, в Учалинском районе произошла трагическая авария, в результате которой погиб мотоциклист. Обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники ГАИ.

По предварительным данным, ДТП произошло на улице Бикбаева в селе Учалы. 37-летний водитель мотоцикла «Kawasaki» столкнулся с попутным грузовиком «Scania», за рулём которого находился 55-летний житель Свердловской области.

К сожалению, мотоциклист скончался на месте происшествия. Его 37-летняя пассажирка с травмами была госпитализирована. В ходе проверки установлено, что погибший не имел водительского удостоверения соответствующей категории для управления мотоциклом.