В Башкирии в ДТП за выходные погибли два пешехода

В эти выходные на дорогах республики в ДТП погибли два пешехода. Подробности рассказали в ГАИ.

Первое ДТП случилось в селе Большеустьикинское Мечетлинского района. 21-летний водитель за рулем автомобиля «Шевроле Ланос» совершил наезд на пешехода. С тяжелыми травмами женщину доставили в больницу. К сожалению спасти ее не удалось.

В Благовещенском районе накануне вечером на 53 км западного обхода Уфы водитель «Нивы» сбил пешехода, который, по предварительным данным, двигался посередине дороги. Он скончался на месте ДТП до приезда медиков. Сейчас устанавливается его личность.

По фактам обоих происшествий проводятся проверки.