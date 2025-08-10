Небесное зрелище: планетарный треугольник в небе над Башкирией

20 августа на утреннем небе в созвездии Близнецов можно будет наблюдать три самых ярких небесных светила — Венеру, Юпитер и Луну, которые образуют треугольник. Их следует искать на востоке за два часа до восхода Солнца, сообщили в уфимском планетарии.

Убывающая Луна, за три дня до новолуния, будет видна как тонкий серп с выпуклой стороной, обращенной к восходящему Солнцу. Освещенной останется лишь 12% поверхности лунного диска. Юпитер взойдет около двух часов ночи. Он будет расположен справа от Луны и немного ниже. Венера, более яркая, чем Юпитер, появится ближе к горизонту в 02:45.

Также на востоке можно будет увидеть самые яркие звезды зимнего неба: Кастор и Поллукс из созвездия Близнецов, Капеллу из Возничего, Бетельгейзе и Ригель из Ориона, а также Альдебаран из Тельца.

Небесные тела будут видны до тех пор, пока не исчезнут в лучах восходящего Солнца.