Спасатели Башкирии завели себе пушистого «антистресса»

У спасателей Центрального отряда аварийно-спасательной службы Госкомитета РБ по ЧС появился свой четвероногий талисман. Как сообщил председатель ведомства Кирилл Первов, щенка по кличке Лаки взяли в отряд полгода назад, и он уже стал всеобщим любимцем.
По словам спасателей, Лаки с удовольствием наблюдает за их работой и всегда встречает коллег радостным вилянием хвоста.
Пес стал настоящим антистрессом для тех, кто круглосуточно обеспечивает безопасность жителей республики.
Фото: Госкомитет РБ по ЧС.