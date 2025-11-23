Спасатели Башкирии завели себе пушистого «антистресса»

У спасателей Центрального отряда аварийно-спасательной службы Госкомитета РБ по ЧС появился свой четвероногий талисман. Как сообщил председатель ведомства Кирилл Первов, щенка по кличке Лаки взяли в отряд полгода назад, и он уже стал всеобщим любимцем.

Фото №1 - Спасатели Башкирии завели себе пушистого «антистресса»

Эти животные становятся полноценными сотрудниками и, конечно же, поднимают всем настроение.

пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС

По словам спасателей, Лаки с удовольствием наблюдает за их работой и всегда встречает коллег радостным вилянием хвоста.

Фото №2 - Спасатели Башкирии завели себе пушистого «антистресса»

Пес стал настоящим антистрессом для тех, кто круглосуточно обеспечивает безопасность жителей республики.

Фото: Госкомитет РБ по ЧС.

