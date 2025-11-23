Спасатели Башкирии завели себе пушистого «антистресса»

У спасателей Центрального отряда аварийно-спасательной службы Госкомитета РБ по ЧС появился свой четвероногий талисман. Как сообщил председатель ведомства Кирилл Первов, щенка по кличке Лаки взяли в отряд полгода назад, и он уже стал всеобщим любимцем.