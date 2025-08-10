В лесах Башкирии продолжают теряться люди

Госкомитет Башкирии по ЧС сообщает о новых случаях пропажи людей в лесных массивах республики. Один из инцидентов произошел на территории уфимского СНТ «Виктория».

По данным ведомства, двое детей отправились в лес собирать веники и пропали. Спасатели оперативно организовали поиски, но через два часа дети самостоятельно вернулись домой.

В этот же день в Бакалинском районе был найден еще один заблудившийся. В селе Ахманово мужчина уехал в лес на автомобиле и потерялся. Его обнаружили и вывели из леса сотрудники полиции.