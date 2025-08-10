В Стерлитамаке количество пострадавших заводчан увеличилось до 41 человека

В Стерлитамаке количество пострадавших в результате технологической аварии на БСК увеличилось до 41 человека. 11 пациентов доставлены санавиацией в уфимские медучреждения. Узнав о происшествии, Глава Башкортостана Радий Хабиров прервал свою рабочую поездку в городе и приехал в больницу узнать о состоянии пострадавших и дать необходимые поручения. Также Башкирская содовая компания заявила о выплатах пострадавшим до 3 миллионов рублей в зависимости от состояния здоровья. Предприятие возьмет на себя все расходы на лечение и поддержку семей сотрудников. В больнице организовано круглосуточное дежурство представителя БСК для оперативного решения вопросов по обеспечению необходимыми медикаментами и оборудованием. Хронология и последствия происшествия – в нашем сюжете.
Это кадры, снятые очевидцами вскоре после аварии. Трубопровод, по которому шла подача сырья, разгерметизировался. Установку как раз готовили к ремонту. На участке находилось несколько десятков сотрудников.
На место выехали 20 бригад скорой помощи. В это время из Уфы в Стерлитамак также направлялись врачи на подмогу коллегам: реаниматологи, комбустиологи и офтальмологи, так как пострадавшие получили ожоги, в том числе глаз. По последним данным, пострадал 41 человек, из них госпитализированы в городскую больницу 32 сотрудника предприятия.
Глава республики во время происшествия находился в рабочей поездке в Стерлитамаке. После сообщения о случившемся Радий Хабиров выехал в больницу, куда были доставлены пострадавшие. Часть из них в тяжелом состоянии в реанимации. Некоторые были введены в медикаментозную кому.
Санитарная авиация эвакуировала из Стерлитамака 11 пострадавших. Пациентов доставили в Республиканский ожоговый центр, в клинику БГМУ, РКБ имени Куватова, 18-ю и 21-ю городские больницы. С их родственниками работают психологи.
В ликвидации последствий принимали участие полторы сотни спасателей. На месте был развернут оперативный штаб, проведено заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. 4 передвижные лаборатории различных министерств и ведомств провели замеры на наличие опасных веществ в воздухе.
В воскресенье в Стерлитамаке состоялся брифинг по чрезвычайной ситуации, произошедшей на БСК. Было отмечено, что по состоянию на утро 10 августа в городской клинической больнице остаётся 21 пациент. Один пострадавший в реанимации, остальные переведены в профильные отделения и получают всю необходимую помощь.
Работает телефон горячей линии: 8-987-251-16-22. Также представители БСК отметили, что компания берет на себя все расходы, связанные с лечением, реабилитацией и последующим восстановлением здоровья пострадавших.
Специалисты продолжают вести мониторинг воздуха в Стерлитамаке. А с пострадавшими и их родственниками работают психологи. Врачи также контролируют состояние здоровья и спасателей, первыми прибывших на место ЧП. Их слаженные и оперативные действия назвали подвигом.