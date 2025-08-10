В Стерлитамаке количество пострадавших заводчан увеличилось до 41 человека

В Стерлитамаке количество пострадавших в результате технологической аварии на БСК увеличилось до 41 человека. 11 пациентов доставлены санавиацией в уфимские медучреждения. Узнав о происшествии, Глава Башкортостана Радий Хабиров прервал свою рабочую поездку в городе и приехал в больницу узнать о состоянии пострадавших и дать необходимые поручения. Также Башкирская содовая компания заявила о выплатах пострадавшим до 3 миллионов рублей в зависимости от состояния здоровья. Предприятие возьмет на себя все расходы на лечение и поддержку семей сотрудников. В больнице организовано круглосуточное дежурство представителя БСК для оперативного решения вопросов по обеспечению необходимыми медикаментами и оборудованием. Хронология и последствия происшествия – в нашем сюжете.

Это кадры, снятые очевидцами вскоре после аварии. Трубопровод, по которому шла подача сырья, разгерметизировался. Установку как раз готовили к ремонту. На участке находилось несколько десятков сотрудников.

На место выехали 20 бригад скорой помощи. В это время из Уфы в Стерлитамак также направлялись врачи на подмогу коллегам: реаниматологи, комбустиологи и офтальмологи, так как пострадавшие получили ожоги, в том числе глаз. По последним данным, пострадал 41 человек, из них госпитализированы в городскую больницу 32 сотрудника предприятия.

Все пострадавшие получили химические ожоги, отравление от поражения слизистых глаз, дыхательных путей. Всем пациентам оказывается необходимая помощь согласно клиническим рекомендациям.

Ильшат Яппаров, главный врач ГКБ №1 г. Стерлитамака

Глаза видят? Не открывайте, вам всё сделают. Лежите спокойно. Врачи все здесь, мы все здесь. Всё нормально будет, только слушайте врачей.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Глава республики во время происшествия находился в рабочей поездке в Стерлитамаке. После сообщения о случившемся Радий Хабиров выехал в больницу, куда были доставлены пострадавшие. Часть из них в тяжелом состоянии в реанимации. Некоторые были введены в медикаментозную кому.

Как себя чувствуете? – Нормально. – Не волнуйтесь, мы сделаем всё, что нужно. Если надо будет, и в Москву увезём на лечение.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Санитарная авиация эвакуировала из Стерлитамака 11 пострадавших. Пациентов доставили в Республиканский ожоговый центр, в клинику БГМУ, РКБ имени Куватова, 18-ю и 21-ю городские больницы. С их родственниками работают психологи.

К сожалению, есть тяжёлые больные. На нас уже вышел министр здравоохранения России. При необходимости мы готовы отправить их санавиацией в Москву. В целом все необходимые меры сейчас предпринимаются. Вся медицина республики готова помочь пострадавшим.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В ликвидации последствий принимали участие полторы сотни спасателей. На месте был развернут оперативный штаб, проведено заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. 4 передвижные лаборатории различных министерств и ведомств провели замеры на наличие опасных веществ в воздухе.

Отбор проб проводили на следующие вещества: диоксид серы, сероводород, оксид углерода, бензол, фенол, толуол, этилбензол, ксилолы. Согласно результатам анализа, превышений, характерных для БСК, не выявлено. Также мониторинг атмосферного воздуха в Стерлитамаке осуществляется посредством автоматизированных станций контроля. Согласно результатам, превышений также не выявлено.

Юнер Вахитов, заместитель начальника отдела организации контрольно-надзорной деятельности Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан

В воскресенье в Стерлитамаке состоялся брифинг по чрезвычайной ситуации, произошедшей на БСК. Было отмечено, что по состоянию на утро 10 августа в городской клинической больнице остаётся 21 пациент. Один пострадавший в реанимации, остальные переведены в профильные отделения и получают всю необходимую помощь.

Работает телефон горячей линии: 8-987-251-16-22. Также представители БСК отметили, что компания берет на себя все расходы, связанные с лечением, реабилитацией и последующим восстановлением здоровья пострадавших.

Будет предоставлена полная компенсация, как материальная, так и моральная, а также всесторонняя поддержка семьям. Мы гарантируем выплату компенсации всем пострадавшим. Сумма уже определена – до 3 млн рублей в зависимости от степени тяжести вреда здоровью.

Александр Пименов, исполнительный директор АО «БСК»

Специалисты продолжают вести мониторинг воздуха в Стерлитамаке. А с пострадавшими и их родственниками работают психологи. Врачи также контролируют состояние здоровья и спасателей, первыми прибывших на место ЧП. Их слаженные и оперативные действия назвали подвигом.

