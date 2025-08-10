В Стерлитамаке в пятый раз прошёл фестиваль гостеприимства «Купец 2.0»

Туристический бренд Башкортостана. Радий Хабиров посетил пятый, юбилейный фестиваль гостеприимства «Купец 2.0», который проходит в Стерлитамаке. В этом году слоган мероприятия: «Открой сокровищницу талантов». В нём участвуют более 300 ремесленников. Для гостей фестиваля организована гастрономическая зона с местными деликатесами, детская ярмарка «Купец-молодец», хлебосольный бульвар с продукцией стерлитамакских предприятий.

В его послужном списке уже и фестиваль «Айда играть» и «Едафест». Но гостеприимство республики надолго не отпускает. Ремесленник Олег Власов расширяет географию и покоряет своими работами уже «Купец» в Стерлитамаке.

Фестиваль «Купец 2.0» позволяет всё посмотреть и потрогать. Около 300 ремесленников со всей России и других стран. Гости могли посетить даже казахскую юрту. Что сделал и глава республики.

Фестиваль как большое театральное представление. Гостей встречают купцы, городовые, глашатаи и коробейники, демонстрируя, как проходили ярмарки в позапрошлом веке. Но тогда, конечно, такого разнообразия товаров не было. Вещи, сделанные с душой.

На фестиваль приехала Анита Цой. Она так вошла во вкус, что в какой-то момент присоединилась к зумбе. Фестиваль стал площадкой, где совмещены традиции и взгляд в будущее. Новшеством этого года стало молодёжное пространство «Задворки». Здесь проходят соревнования по танцам и уличному искусству, поэтические вечера. Одна из зон художественная, посвящена графике и печати.

В Стерлитамаке прошло выездное заседание Совета по развитию креативных индустрий. Сегодня эта сфера задаёт тренды в экономике, и задача региональной власти – создать среду для реализации перспективных проектов. К 2030 году доля креативной индустрии в валовом региональном продукте должна увеличиться до 6 процентов. А чтобы этого достичь, необходимо удержать у себя этот творческий класс, создав для них условия и для самореализации, и для жизни.