В Уфе прошёл фестиваль скандинавской ходьбы

На участке «Уфимского ожерелья» в Октябрьском районе столицы прошёл фестиваль скандинавской ходьбы. В нём приняли участие сотни жителей. Но прогулка отличалась от традиционной. Организаторы приготовили для гостей праздничную программу, которая началась с массовой зарядки.

Разогревшись, любители скандинавской ходьбы разных возрастов прошли маршрут вслед за Дедом Морозом и Снегурочкой. Также в рамках праздника они приняли участие в спортивных состязаниях: бросали ёлку и мешок с подарками на дальность, метали валенки на точность. Лучших ждали призы, а вкусный фиточай смогли попробовать все желающие.