В Башкирии подвели предварительные итоги приёмной кампании

На зачисление в вузы Башкортостана подано более 206 тысяч заявлений. Это на четверть больше, чем год назад. Высшие учебные заведения Уфы становятся для абитуриентов более привлекательными. И это результат большой системной работы. Всего в этом году в вузах Башкортостана открыто 15 523 бюджетных места. Университеты уже публикуют первые приказы о зачислении.

Артур Ахмадиев уже отучился в Уфимском нефтяном университете на магистратуре и решил на этом не останавливаться. В раздумьях: продолжить обучаться по электротехнической специальности либо освоить новую – экономическую. Документы пришел подавать в аграрный университет.

К БГАУ в этом году особое внимание. Вуз впервые стал участником программы «Приоритет 2030». На сегодня учебное заведение уже пополнили более 1200 студентов. Прием на бюджет завершен, однако продолжается набор на коммерческие места. У абитуриентов богатый выбор специальностей. В вузе, например, открыли новое направление «Биотехнология». Конкурс – 20 человек на место.

В федеральном «Приоритете» сейчас четыре вуза региона, включая медицинский, нефтяной и УУНиТ. С учётом растущей востребованности башкирских вузов власти наращивают и число бюджетных мест. Уфимский университет науки и технологий в этом году примет 3 тысячи первокурсников.

Растёт внимание к университетам Башкортостана и у абитуриентов из других регионов и стран. Многие поступающие, кстати, отмечают: в этом году конкурсные испытания были сложнее.

В БГМУ подали более 15 тысяч заявлений – это на 5 тысяч больше, чем в 2024-м. С первокурсниками уже провели встречу, обсудили планы обучения и процессы заселения в общежития.

Всего на зачисление в башкирские вузы от абитуриентов поступило более 206 тысяч заявлений, что на четверть больше, чем год назад. Это результат большой системной работы, отметил на неделе Радий Хабиров. Особое внимание уделяется участникам СВО и их семьям. В вузы поступили 69 бойцов и 545 детей военнослужащих. Эксперты считают, что увеличение числа поступающих в высшие учебные заведения Башкортостана – закономерный результат, связанный с повышением качества уровня образования.

Правительство Башкортостана утвердило госпрограмму научно-технологического развития региона. Она включает приоритетные направления, такие как фотоника, микроэлектроника, авиация, химическая промышленность, биотехнологии, медицина и IT-индустрия. Для эффективной интеграции усилий учёных, преподавателей и специалистов с этого года работает и новый орган власти – Госкомитет по научно-технологическому развитию.