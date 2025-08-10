В Уфе прошли рейды среди несовершеннолетних водителей

За 7 месяцев текущего года сотрудниками Госавтоинспекции Башкортостана составлено более 1300 административных материалов за управление автомототранспортом несовершеннолетними. Из них 105 находились в состоянии опьянения.
В выходные дни инспекторы ДПС усилили работу по профилактике аварий с участием детей-водителей. Стоит отметить, что несовершеннолетние за рулем транспорта совершили 46 ДТП, в которых двое погибли и 44 получили ранения.
В ходе рейда в сёлах Нагаево, Жилино и Зинино дорожные полицейские задержали пятерых подростков без водительских удостоверений.