В Уфе прошли рейды среди несовершеннолетних водителей

За 7 месяцев текущего года сотрудниками Госавтоинспекции Башкортостана составлено более 1300 административных материалов за управление автомототранспортом несовершеннолетними. Из них 105 находились в состоянии опьянения.

В выходные дни инспекторы ДПС усилили работу по профилактике аварий с участием детей-водителей. Стоит отметить, что несовершеннолетние за рулем транспорта совершили 46 ДТП, в которых двое погибли и 44 получили ранения.