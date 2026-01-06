В Уфе прошел турнир «Спортивный резерв Башкортостана» среди пловцов

Как завершился 2025 год для юных пловцов из нашей республики? В заключительных числах декабря прошел турнир «Спортивный резерв Башкортостана». Самыми младшими стали участники, которым в прошедшем году исполнилось 9 лет.
А вот для ребят 2007 года рождения эти соревнования стали последним шансом завоевать медали на уровне юниоров. В центре спортивного плавания республики участники преодолевали разнообразные дистанции – от 50 до 200 метров.
Спортсмены состязались в таких стилях, как вольный, брасс, баттерфляй, на спине и комплексное плавание. Для всех участников этот турнир стал возможностью не только занять призовые места и обновить личные рекорды, но и выполнить нормативы для присвоения спортивных разрядов.