В Уфе прошел турнир «Спортивный резерв Башкортостана» среди пловцов

Как завершился 2025 год для юных пловцов из нашей республики? В заключительных числах декабря прошел турнир «Спортивный резерв Башкортостана». Самыми младшими стали участники, которым в прошедшем году исполнилось 9 лет.

А вот для ребят 2007 года рождения эти соревнования стали последним шансом завоевать медали на уровне юниоров. В центре спортивного плавания республики участники преодолевали разнообразные дистанции – от 50 до 200 метров.