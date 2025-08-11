Температурные качели от +9 до +24°С ожидают жителей Башкирии

По прогнозам Башгидромета, сегодня, 11 августа, в республике ожидаются кратковременные дожди, местами сильные, в отдельных районах возможны грозы и град. Ветер восточный с переходом на западный, умеренный. Температура воздуха днем составит от +18 до +23°С.
На отдельных участках автодорог ночью и утром туман с ухудшением видимости до 500-1000 м.
Автолюбителей просят быть внимательными и соблюдать скоростной режим.
Во вторник, 12 августа, в регионе также прогнозируются кратковременные дожди, днем грозы. Ветер северо-западный, умеренный. Ночью температура воздуха ожидается в пределах +9 и +14°С, а днем – от +19 до +24°С.