Температурные качели от +9 до +24°С ожидают жителей Башкирии

По прогнозам Башгидромета, сегодня, 11 августа, в республике ожидаются кратковременные дожди, местами сильные, в отдельных районах возможны грозы и град. Ветер восточный с переходом на западный, умеренный. Температура воздуха днем составит от +18 до +23°С.

На отдельных участках автодорог ночью и утром туман с ухудшением видимости до 500-1000 м.

Автолюбителей просят быть внимательными и соблюдать скоростной режим.