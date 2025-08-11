В Башкирии рыбака задержали за запрещенный троллинг

Сотрудники национального парка «Башкирия» с помощью дрона зафиксировали нарушение на Нугушском водохранилище. Мужчина занимался троллинговой рыбалкой, которая запрещена до 1 октября.

Прибывшие на место госинспекторы установили, что нарушитель приехал из Стерлитамака. За незаконную рыбалку ему грозит административный штраф в размере 3000 рублей.

По данным нацпарка, с начала июня на Нугушском водохранилище уже зарегистрировано 10 нарушений правил любительского рыболовства. Сотрудники проводят ежедневные патрулирования акватории для пресечения подобных случаев.