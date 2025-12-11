Жительницу Башкирии задержали за сбыт наркотиков

Жительницу Стерлитамака задержали по подозрению в хранении синтетических наркотиков. Об этом сообщили в МВД по РБ.

По данным ведомства, в ходе досмотра у подозреваемой были обнаружены два полимерных пакетика с порошкообразным веществом. Позже, во время обыска по месту жительства, оперативники нашли и изъяли еще одну подобную упаковку. Общий вес изъятого вещества составил около трех граммов. Проведенная экспертиза установила, что это синтетический наркотик.