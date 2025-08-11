В Башкирии проходит опрос населения об удовлетворенности качеством жизни

Общественная палата Республики Башкортостан запустила опрос по изучению удовлетворенности населения качеством жизни. Каждый желающий может принять в нём участие и оставить свое мнение до 21 августа текущего года.

Опрос проводится для сбора мнения граждан об удовлетворенности чистотой улиц и общественных пространств, качеством питьевой воды и состоянием инженерных коммуникаций, наличием и оснащенностью парковых зон. Общественников интересует, проводите ли вы свой досуг в парках скверах и общественных пространствах. Пройти опрос можно на официальном сайте палаты.