В Уфе проходят всероссийские соревнования по мини-лапте

Уфа принимает лучшие команды страны по мини-лапте. 10 женских и 9 мужских сборных пять дней будут бороться за Кубок России. Соревнования открылись торжественной церемонией в Башкирском аграрном университете.

Здесь будут играть мужские команды, а женские проведут свои матчи в здании педагогического университета. Эти соревнования завершают сезон 2025 года в мини-лапте.

Мы проводим игры по круговой системе, где сильнейшие раскиданы по подгруппам. У нас здесь чемпионы и призеры прошлогодние. Мы их раскидываем по группам и затем в порядке жеребьевки определяем остальные команды в группы. И в течение пяти дней мы в итоге определим, кто же будет сильнейшим и кто станет обладателем Кубка России.

Виктор Щемелинин, судья всероссийской категории

В отличие от классического вида спорта, в этой дисциплине команды состоят из 8 игроков. При этом одновременно на поле могут находиться не более пяти. Площадка меньше, а сама игра короче по времени. Всё это делает мини-лапту динамичным видом спорта.

