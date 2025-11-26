В Уфе проходят всероссийские соревнования по мини-лапте

Уфа принимает лучшие команды страны по мини-лапте. 10 женских и 9 мужских сборных пять дней будут бороться за Кубок России. Соревнования открылись торжественной церемонией в Башкирском аграрном университете.
Здесь будут играть мужские команды, а женские проведут свои матчи в здании педагогического университета. Эти соревнования завершают сезон 2025 года в мини-лапте.
В отличие от классического вида спорта, в этой дисциплине команды состоят из 8 игроков. При этом одновременно на поле могут находиться не более пяти. Площадка меньше, а сама игра короче по времени. Всё это делает мини-лапту динамичным видом спорта.