В Уфе сбили 12-летнего велосипедиста

В Октябрьском районе Уфы днем 9 августа произошло ДТП с участием несовершеннолетнего. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

По данным ведомства, 37-летний водитель автомобиля «Lada Kalina», двигаясь по улице Маршала Жукова в сторону улицы Академика Королёва, совершил наезд на 12-летнего велосипедиста. Подросток пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу в том же направлении.

В результате происшествия пострадавшего доставили в медицинское учреждение. После оказания помощи мальчика отпустили. По факту ДТП начато административное расследование.