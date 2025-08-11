В Башкирии нашли загадочный гриб

В природном заказнике «Бижбулякский» госинспектор обнаружил редкий гриб — звездовик бахромчатый. Об этом сообщили в Минэкологии республики.
Этот гриб имеет уникальную форму, напоминающую звезду с шариком в центре. Его особенность заключается в том, что сначала он растет под землей, а затем появляется на поверхности, раскрываясь «лепестками». Несмотря на причудливый внешний вид, звездовик несъедобен — его мякоть жесткая и не имеет выраженного вкуса или запаха.
Сезон роста редкого гриба продолжается с августа до конца осени. Чаще всего его можно встретить в лиственных и хвойных лесах2
Фото: Минэкологии РБ, Vk