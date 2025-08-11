В Башкирии с начала года из воды извлекли более 90 тел погибших

В Башкирии с начала 2025 года спасатели достали из водоемов 92 тела погибших. В этот же период удалось спасти 11 человек, среди которых 6 детей.

По результатам судебно-медицинских экспертиз 50 человек признаны утонувшими, в том числе 6 несовершеннолетних. По остальным случаям расследования продолжаются.

Сотрудники МЧС России ежедневно проводят рейды по водоемам и традиционным местам купания, объясняя отдыхающим правила безопасности. В ведомстве отметили, что основными причинами трагедий становятся отсутствие навыков плавания, купание в нетрезвом состоянии, недостаточный контроль за детьми и пренебрежение элементарными мерами безопасности.