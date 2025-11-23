В Башкирии с начала года пожары унесли 176 жизней

С начала года в Башкирии произошло более 7 тысяч пожаров, жертвами которых стали 176 человек. По данным Госкомитета РБ по ЧС, еще 170 человек пострадали.
В связи с этим спасатели призывают жителей республики строго соблюдать правила пожарной безопасности:
— не оставляйте электроприборы включенными без присмотра;
— своевременно проверяйте состояние электропроводки;
— отключайте электрооборудование на ночь и при выходе из дома;
— при сомнениях в безопасности прибора – откажитесь от его использования.