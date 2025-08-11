В Уфе жители многоэтажки жалуются на неработающий лифт

Жители 9-этажного дома в уфимской Черниковке вот уже полгода вынуждены мучиться без лифта. Со своей проблемой собственники квартир обращались во всевозможные инстанции, но везде, по их словам, получали только отписки.
Обычный поход в магазин для Натальи Ковалевой за последние полгода превратился в настоящую проверку на прочность. Женщина рассказывает: при всей пользе физических нагрузок, ежедневное преодоление лестничных пролетов с тяжелыми пакетами в руках напоминает, скорее, хождение по мукам.
Вот так, ступень за ступенью, жители дома вынуждены преодолевать настоящую полосу препятствий, чтобы добраться до своих квартир. Мы сейчас находимся на седьмом этаже, и, признаться, в такую жару даже мне было сложно пройти это испытание. А ведь в доме проживает немало пенсионеров и инвалидов. У многих после такого лестничного марафона учащается сердцебиение и подскакивает давление. Чтобы лишний раз не испытывать здоровье, пожилые жильцы верхних этажей большую часть времени стараются проводить дома. Но есть среди них и трудящиеся пенсионеры.
Мужчина рассказывает: из раза в раз проходить сотни ступеней ему дается нелегко. Но куда сложнее мамам с детьми и людям с ограниченными возможностями здоровья. Амир Мусин после перенесенного инсульта передвигаться может лишь с помощью ходунков и инвалидной коляски. Тот факт, что лифт до сих пор не починили, он называет настоящим издевательством.
Как заявил региональный оператор по капремонту республики, за последние десять лет в Башкортостане заменили 4 245 лифтов. Еще 620 заменят в этом году.
В доме по улице Машиностроителей срок годности лифта еще не истёк. А потому за подъемное устройство сейчас отвечает управляющая компания. Там нам заявили, что причиной поломки лифта стал неисправный редуктор. Причем механизм этот недешевый. С учетом расходов на транспортировку и установку его замена обойдется жильцам в 200 тысяч рублей.
Некоторые жители подъезда и вовсе сочли такие взносы неприемлемыми. Как скоро удастся собрать нужную для ремонта сумму, неизвестно. Пока уфимцы продолжают писать во всевозможные инстанции и надеяться, что в скором времени лифт заработает.