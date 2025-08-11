В Уфе жители многоэтажки жалуются на неработающий лифт

Жители 9-этажного дома в уфимской Черниковке вот уже полгода вынуждены мучиться без лифта. Со своей проблемой собственники квартир обращались во всевозможные инстанции, но везде, по их словам, получали только отписки.

Обычный поход в магазин для Натальи Ковалевой за последние полгода превратился в настоящую проверку на прочность. Женщина рассказывает: при всей пользе физических нагрузок, ежедневное преодоление лестничных пролетов с тяжелыми пакетами в руках напоминает, скорее, хождение по мукам.

Конечно, тяжело. Мы неоднократно обращались и в жилинспекцию, и в администрацию я писала лично. Но вообще результата никакого. Наталья Ковалёва, жительница дома по ул. Машиностроителей, 21/1

Вот так, ступень за ступенью, жители дома вынуждены преодолевать настоящую полосу препятствий, чтобы добраться до своих квартир. Мы сейчас находимся на седьмом этаже, и, признаться, в такую жару даже мне было сложно пройти это испытание. А ведь в доме проживает немало пенсионеров и инвалидов. У многих после такого лестничного марафона учащается сердцебиение и подскакивает давление. Чтобы лишний раз не испытывать здоровье, пожилые жильцы верхних этажей большую часть времени стараются проводить дома. Но есть среди них и трудящиеся пенсионеры.

На седьмом этаже живу, работаю. Каждый день спускаюсь на работу и поднимаюсь с работы. Дамир Исмагилов, житель дома по ул. Машиностроителей, 21/1

Мужчина рассказывает: из раза в раз проходить сотни ступеней ему дается нелегко. Но куда сложнее мамам с детьми и людям с ограниченными возможностями здоровья. Амир Мусин после перенесенного инсульта передвигаться может лишь с помощью ходунков и инвалидной коляски. Тот факт, что лифт до сих пор не починили, он называет настоящим издевательством.

Как заявил региональный оператор по капремонту республики, за последние десять лет в Башкортостане заменили 4 245 лифтов. Еще 620 заменят в этом году.

В республике будет проведена замена лифтов с истекшим 25-летним сроком эксплуатации. Ну и мы, соответственно, один из немногих регионов России, что выполнили поручение правительства по данной программе. Многие регионы не справились, и она была продлена до 2030 года. Аскар Назыров, заместитель генерального директора регионального оператора по капитальному ремонту Республики Башкортостан

В доме по улице Машиностроителей срок годности лифта еще не истёк. А потому за подъемное устройство сейчас отвечает управляющая компания. Там нам заявили, что причиной поломки лифта стал неисправный редуктор. Причем механизм этот недешевый. С учетом расходов на транспортировку и установку его замена обойдется жильцам в 200 тысяч рублей.

Управляющая компания не может инвестировать данный проект, потому что у жителей имеется задолженность, которая на сегодня составляет порядка трех миллионов рублей. В апреле состоялось собрание УК о сборе денежных средств. Каждой квартире предложили собрать по пять тысяч рублей. Но в настоящее время собрали только 110 тысяч рублей. Владимир Юрьев, юрист управляющей компании