В Башкирии открыли современную площадку для детей с ОВЗ

Детскую игровую площадку для детей с ограниченными возможностями здоровья открыли в парке «Солнечный» села Иглино. Новый социальный объект построен в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий Республики Башкортостан».

Общая стоимость проекта составила более 4,5 миллионов рублей. Площадка получилась не только безопасной для детей, но и многофункциональной. Строители выполнили планировку и обустройство территории, уложили резиновое покрытие, установили малые архитектурные формы.