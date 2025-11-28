В Башкирии организуют кормовые площадки для животных

С приходом холодов в Башкортостане организуют кормовые площадки для диких животных. Это необходимо для сохранения и приумножения их популяции.

Так, на территории самого крупного заказника республики «Белое озеро» восстанавливают численность речного бобра. Эти животные являются важной частью экосистемы. Также здесь обитают разнообразные водоплавающие птицы и рыбы. Добывать пропитание в холодное время года животным становится всё труднее, поэтому инспектор создает кормовые площадки в местах, удалённых от глаз человека. Чаще всего в фотоловушку попадают лоси и кабаны.