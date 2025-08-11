Жители Уфы пожаловались на нашествие ос

В последнее время поступают вызовы в единую службу экстренного реагирования города относительно обнаружения осиных гнезд. Об этом сообщили в УГЗ Уфы.

По данным ведомства, в начале августа поступило два обращения из детских садов на бульваре Тюлькина и улице Российской. Специалисты поисково-спасательного отряда оперативно выехали на вызовы и обнаружили осиное гнездо на детской площадке. С помощью специального оборудования спасатели ликвидировали насекомых. Позже поступил еще один вызов на квартиру к пожилому человеку, который тоже столкнулся с гнездом ос на своем балконе.

В ведомстве отмечают, что летом подобные ситуации происходят довольно часто: осы проявляют агрессию, когда активно строят свои гнезда. Эти «дома» можно встретить на балконах, верандах, козырьках домов и на детских площадках, где насекомые могут атаковать людей и домашних животных. Укус осы может вызвать аллергическую реакцию у некоторых людей. Последствия зависят от места укуса: серьезнее могут быть, если укус пришелся на грудь, живот или голову.

Если оса все же укусила, рекомендуется удалить яд из раны, а затем охладить это место. Для этого можно использовать примочку с раствором соли или соды, а также нанести гормональную мазь или принять антигистаминное средство. В случае, если у пострадавшего наблюдаются отеки, бронхоспазмы, учащенное сердцебиение, судороги или боли в пояснице, суставах или области сердца, необходимо немедленно вызвать скорую помощь.