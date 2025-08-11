В Башкирии охрану труда на предприятиях взяли под особый контроль

Сегодня утром скончался один из пострадавших в результате технологической аварии на БСК в Стерлитамаке. Мужчина находился в уфимском медучреждении, куда был доставлен сразу после ЧП. Об этом сообщили на оперативном заседании правительства. Глава республики держит ситуацию на особом контроле.

Оперативное совещание началось с трагической новости о гибели одного из пострадавших в результате ЧП на БСК. Мужчина находился в уфимской больнице и был подключен к аппарату ИВЛ. Предприятие будет оказывать поддержку семьям и работникам, получившим травмы. Ситуация на заводе сейчас стабилизирована. На особом контроле произошедшее у главы республики.

Относиться формально к охране труда нельзя. И здесь важна профилактика. Сегодня этот вопрос особенно актуален после трагедии в Стерлитамаке, и он вошел в основную повестку. В первом полугодии этого года есть снижение показателей производственного травматизма. Однако ЧП может произойти одним днем. Руководитель кабмина республики отметил, что главное сейчас — исключить в будущем такие инциденты.

Другие темы также вошли в главную повестку. С 2013 года в республике реализуется проект «Продукт Башкортостана». Он дает поддержку производителям, в частности, это расширение рынков сбыта. Сегодня под маркировкой выпускается более 33 тысяч наименований продукции. Логотип проекта узнают покупатели, он гарантирует, что товар на полке сделан из натурального сырья в Башкортостане.

В этом году Башкортостан станет хозяином первой зимней Спартакиады стран СНГ среди детей с ограниченными возможностями здоровья. Соревнования пройдут по пяти дисциплинам: горнолыжный спорт, сноуборд, керлинг, лыжные гонки, шахматы. Участие в них примут более 1,5 тысяч спортсменов.