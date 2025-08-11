Жителям Башкирии начали приходить уведомления о воинском учете

Не повестка и не призыв. Последние недели пользователи портала «Госуслуги» получают уведомления о внесении сведений в единый реестр воинского учёта. Это связано с переводом данных в электронный формат. Сервис запущен с мая 2025 года, уведомления стали приходить с июля.

В связи с этим в соцсетях и мессенджерах начала распространяться ложная информация о том, что таким образом якобы ведется мобилизация. На самом деле, уведомления имеют исключительно информационный характер. Они не содержат призыва явиться в военкомат и ничего не меняют в статусе гражданина, поскольку военнообязанные уже находятся в реестре.