Жители Башкирии стали чаще переходить на газомоторное топливо

Пусть и не ажиотаж, но желающих переоборудовать свой автомобиль стало намного больше. В автосервисах по установке газобаллонного оборудования последние два месяца наблюдается повышенный спрос на услугу. Это объясняется прежде всего постоянным ростом цен на бензин, говорят автовладельцы. Сколько же стоит перейти на альтернативный вид топлива и чем это выгодно?

Привычное место запасного колеса теперь занимает что-то на него похожее, но совсем с другим функционалом. Тороидальный газовый баллон, который еще по-простому называют таблеткой, устанавливают на дно багажника. От топливного резервуара к двигателю автомобиля протягивают магистраль.

По времени – от двух часов и выше. По деньгам, если брать конкретно этот автомобиль – «Рено Дастер», установка газового оборудования обходится в 42 тысячи рублей. Затраты в скором времени оправдывают себя, говорят автовладельцы, особенно если транспорт используется в коммерческих целях.

В последние два месяца число желающих перевести свой автомобиль на «голубое топливо» резко возросло, говорят установщики газового оборудования. Возможно, причиной стали регулярные повышения цен на бензин. Газ на рынке более стабилен, говорят продавцы сжиженного топлива.

Увеличивается не только количество переоборудованных под газ автомобилей, развивается в целом инфраструктура рынка газомоторного топлива. Сегодня в республике действуют 65 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций. В этом году федеральные субсидии предусмотрены на создание ещё девяти подобных заправок.

Газозаправочных станций строится много, задача сегодня – загрузить их, говорят в правительстве республики. А это возможно в первую очередь за счёт мотивационных мер поддержки. Для тех, кто переводит свой транспорт на более экологичный вид топлива, предусмотрены льготы как от «Газпрома», так и от региона.