В Башкирии завершаются съемки фильма «Атайсал»

В Башкортостане завершаются съёмки полнометражного семейного приключенческого фильма «Атайсал», режиссёрского дебюта Рустема Шайхутдинова. Проект рассказывает о жизни современных людей на башкирской земле, чьи корни уходят в глубокое прошлое, а сердца открыты будущему.

Фильм создается как личное высказывание автора — истории о памяти предков, силе семьи и важности выбора жизненного пути. Главная тема «Атайсала» — диалог между поколениями, где традиции не становятся обузой, а превращаются в опору в поиске своего пути.