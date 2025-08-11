В Башкирии завершаются съемки фильма «Атайсал»

В Башкортостане завершаются съёмки полнометражного семейного приключенческого фильма «Атайсал», режиссёрского дебюта Рустема Шайхутдинова. Проект рассказывает о жизни современных людей на башкирской земле, чьи корни уходят в глубокое прошлое, а сердца открыты будущему.
Фильм создается как личное высказывание автора — истории о памяти предков, силе семьи и важности выбора жизненного пути. Главная тема «Атайсала» — диалог между поколениями, где традиции не становятся обузой, а превращаются в опору в поиске своего пути.
Съёмочный процесс проходит в живописных локациях Баймакского района и завершится 12 августа. Особое внимание уделено массовой сцене воссоздания этнофестиваля «Башкорт аты» в городе Баймак — параду конников, зрелищным поединкам «Аударыш» и другим элементам башкирских культурных традиций. В съёмках приняли участие сотни местных жителей, что придаст картине подлинную атмосферу. Премьера фильма запланирована на следующий год.