В Уфе проходит серия шахматных турниров мемориала Веры Пензиной

Сразу три международных гроссмейстера принимают участие в мемориале Веры Пензиной в Уфе. На мероприятии проходит серия турниров. В том числе этап FONBET Кубка страны по шахматам среди женщин и первенство Башкортостана среди ребят от 11 до 19 лет.

Уже прошли женские этапы блиц и рапид гран-при России, а также республиканский турнир по быстрым дисциплинам. В женском этапе принимают участие международные гроссмейстеры Дарья Войт и Наталья Погонина, а также Екатерина Гольцева — последние два мемориала Пензиной она и выигрывала. И сразу 10 спортсменок из Башкортостана.