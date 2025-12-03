В Уфе проходит XVIII Международная неделя бизнеса

В Уфе стартовала XVIII Международная неделя бизнеса. Уже по традиции местом её проведения стал конгресс-холл «Торатау». Первый день посвятили вопросам производительности труда, а также социального и молодежного предпринимательства.

Кроме того, в рамках мероприятия состоялся «Хакатон управленческих решений» для поиска и внедрения инновационных стратегий развития бизнеса. Впервые в стране марафон прошел в 2019 году именно в столице республики.

Международная неделя бизнеса является одной из ключевых деловых площадок, объединяющей ведущих экспертов в различных областях экономики, экспорта, инвестиций и инноваций. Ежегодно в форуме участвуют предприниматели как из России, так и из других стран. В этот раз участие в мероприятии приняли гости из Турции, Узбекистана, Беларуси, Индии и других государств. За 18 лет существования форума на площадке республики было подписано немало соглашений, в том числе международных.