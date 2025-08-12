В Башкирии поймали несовершеннолетнего наркокурьера

В Иглинском районе вынесли приговор 18-летнему уроженцу Стерлитамака за покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщили в СУ СКР по Башкирии.

По данным ведомства, в январе этого года фигурант, будучи несовершеннолетним, через интернет связался с неустановленным лицом, чтобы совместно продавать наркотические вещества. В марте он получил от сообщника информацию о местонахождении партии наркотиков для дальнейшего сбыта через тайники-закладки. Когда молодой человек прибыл в лесной массив СНТ «Журавушка», его задержали сотрудники полиции. При личном досмотре у него изъяли мобильный телефон с перепиской, содержащей координаты закладки. Впоследствии правоохранители обнаружили там почти 0,5 кг синтетического наркотика.

Кроме того, во время обыска в квартире обвиняемого нашли 25 свертков с синтетическим наркотиком общим весом более 12 граммов, а также 12 граммов наркотика в полимерной упаковке, которые он ранее получил от неустановленного лица.