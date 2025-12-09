В Башкирии поймали пьяного подростка без прав

В Нефтекамске сотрудники ГАИ задержали 17-летнего подростка, управлявшего автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщил главный госавтоинспектор Владимир Севастьянов, инцидент произошел 6 декабря.

При проверке полицейские установили, что несовершеннолетний за рулем кроссовера «Жетур Дэшинг» не имел водительского удостоверения, а алкотестер подтвердил факт опьянения.

На место происшествия был вызван отец юноши. В отношении него составили административный протокол и выписали штраф в размере 45 тысяч рублей за передачу управления лицу, не имеющему права управления.

Все материалы по данному делу направлены в городскую Комиссию по делам несовершеннолетних.