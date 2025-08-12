В Башкирии из искорёженного автомобиля достали тело девушки

В Бурзянском районе произошло смертельное ДТП с участием автомобиля «Renault Sandero». Авария случилась сегодня утром, 12 августа, на 24 км автодороги Кага — Старосубхангулово.

По предварительным данным ГАИ, 24-летний водитель не справился с управлением, в результате чего машина съехала в кювет и перевернулась.

К сожалению, 19-летняя девушка от полученных травм скончалась на месте. Водитель и еще одна пассажирка с травмами были доставлены в медицинское учреждение.

Установлено, что у водитель ранее был лишен водительских прав. В настоящее время уточняются все обстоятельства случившегося.