В Башкирии подростки издевались над сверстником

По имеющимся данным, один из парней стал бить мальчика по лицу. Когда жертва попыталась дать отпор, к избиению подключился второй подросток. Основные удары приходились в область головы. Сначала драка происходила рядом со зданиями, затем она переместилась в лес. Свидетели не пытались остановить насилие, а лишь снимали происходящее на видео и подбадривали агрессора.