В Башкирии подростки издевались над сверстником

В селе Кушнаренково Кушнаренковского района произошел вопиющий случай жестокости. В соцсетях появились видеозаписи, на которых запечатлено, как подростки избивали мальчика.
По имеющимся данным, один из парней стал бить мальчика по лицу. Когда жертва попыталась дать отпор, к избиению подключился второй подросток. Основные удары приходились в область головы. Сначала драка происходила рядом со зданиями, затем она переместилась в лес. Свидетели не пытались остановить насилие, а лишь снимали происходящее на видео и подбадривали агрессора.
Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело в отношении двух 16-летних участников избиения. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Фото: Ufa_rb, ТГ-канал.