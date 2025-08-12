В Уфе задержали женщину за распространение наркотиков

В Уфе сотрудники правоохранительных органов задержали 45-летнюю местную жительницу по подозрению в сбыте наркотических веществ. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.

В ходе оперативных мероприятий при личном досмотре и обыске квартиры подозреваемой было изъято около 100 закладок с более 75 гр порошкообразного вещества. Проведенная экспертиза установила, что это наркотик a-PVP — «скорость». Также у задержанной изъяли мобильный телефон с информацией о расположении тайников.

По данным следствия, женщина занималась преступной деятельностью около 3 месяцев. Она получала наркотические вещества от куратора через интернет-магазин, который передавал ей инструкции через тайники, и организовывала их сбыт на территории Уфы.

Подозреваемая признала свою вину. В отношении нее возбуждено уголовное дело. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.