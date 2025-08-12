В Новых Татышлах откроются школа и историко-культурный центр удмуртов

Двойное открытие. 1 сентября в селе Новые Татышлы распахнут свои двери сразу два больших объекта после капитального ремонта – местная школа, а также крупнейший в регионе историко-культурный центр удмуртов. Оба объекта начали реконструировать год назад по поручению Радия Хабирова.

Вот оно – единство классики и инноваций. Уроки в обновленной сельской школе будут проходить с использованием цифровых технологий. Условия, как говорит директор, не хуже городских. Здание, которому три десятка лет, словно отстроили с нуля. А ещё изменили статус: теперь это полилингвальная школа с упором на более глубокое изучение языков.

И уже 1 сентября ученики сразу четырех деревень смогут оценить итог капитального ремонта и погрузиться в новую образовательную программу. Поручение модернизировать учебное заведение в 2023 году дал глава республики. Работы на объекте начали год спустя. И вот – финал.

1 сентября свои двери распахнёт и другой масштабный объект – сельский дом культуры, который расположен буквально в двух шагах от обновленной школы. Это здание также преобразили с национальным колоритом, ведь в нем расположен главный историко-культурный центр удмуртов республики. Фасад здания действительно заиграл новыми красками. В оформлении использовали традиционные удмуртские узоры. Весьма необычно смотрятся и стеновые панели, напоминающие трафарет. Впрочем, и внутри дома культуры тоже все преобразилось. Новая сцена, спортзал, будет даже студия звукозаписи.