Жители Уфы борются с последствиями затопления

Жители многоэтажки в историческом центре столицы борются с последствиями затопления подвалов. Здание по улице Чернышевского, 105, оказалось в эпицентре стихии: из-за сильных ливней вода стекала прямо под дом, где, к слову, делали ремонт. Там меняли трубы. Жильцы возмущены тем, что перед выпадением осадков рабочие не закрыли траншею, поскольку жидкость попадала напрямую под строение. Люди опасаются угрозы подмыва фундамента, что чревато разрушением.

Едва сдерживая эмоции, жители уфимской многоэтажки смотрят на то, как котельная в их доме заполняется дождевой водой из-за траншеи. Её раскопали рабочие для ремонта и замены труб. Ситуация близка к критической. Ведь в зоне подтопления оказались подвальные помещения.

Не дожидаясь прибытия специалистов, жильцы начали своими силами откачивать воду. Спасал своё имущество владелец одного из подвалов Артём Ахметов. По словам собственника, здесь топило два раза, и ночью, и днём. Вода примерно доходила до уровня колена, примерно до сюда. Также в помещении расположен общедомовой электрический щит. Попадание туда воды создавало бы угрозу воспламенения.

В доме проживают более ста человек. И у них есть свои опасения. За весь месяц произошло четыре наводнения.

Когда уже приехали специальные службы, они сказали, что, если будет происходить проникновение воды, промывание, да, здесь может произойти обрушение вот этого этажа и пролёта четвёртого этажа. Сделали вот такой вот канал, чтобы через ПГС вода не проходила, и это только сейчас на данном этапе спасает дом от постоянных подтоплений во время дождя. Искандер Галимзянов, житель дома № 105 по ул. Чернышевского

Жители возмущены действиями организации, которая проводит замену труб в их доме.

Восьмого числа произошёл очень сильный ливень, и у нас уровень воды поднялся около метра. Мы сразу позвонили во все службы, МЧС и т. д. При этом МУП УИС никакие действия не произвёл, пришло только три человека под утро и что-то там начали откачивать. Артём Ахметов, собственник подвала

Представители ресурсоснабжающей организации признаются, что до сильного дождя они не успели залить бетоном неподвижные опоры, которые требуют выдержки в течение двух дней.

По звонку приняли срочные меры, произвели откачку воды. В дальнейшем проконтролировали, позавчера еще два раза откачивали, но вчерашний дождь показал, что после откачки, после заделки всех отверстий вода уже больше не попадает в техподполье. Хакимьян Шаймуратов, заместитель начальника Ленинского управления МУП «Уфимские инженерные сети»