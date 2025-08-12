Жители Уфы борются с последствиями затопления

Жители многоэтажки в историческом центре столицы борются с последствиями затопления подвалов. Здание по улице Чернышевского, 105, оказалось в эпицентре стихии: из-за сильных ливней вода стекала прямо под дом, где, к слову, делали ремонт. Там меняли трубы. Жильцы возмущены тем, что перед выпадением осадков рабочие не закрыли траншею, поскольку жидкость попадала напрямую под строение. Люди опасаются угрозы подмыва фундамента, что чревато разрушением.
Едва сдерживая эмоции, жители уфимской многоэтажки смотрят на то, как котельная в их доме заполняется дождевой водой из-за траншеи. Её раскопали рабочие для ремонта и замены труб. Ситуация близка к критической. Ведь в зоне подтопления оказались подвальные помещения.
Не дожидаясь прибытия специалистов, жильцы начали своими силами откачивать воду. Спасал своё имущество владелец одного из подвалов Артём Ахметов. По словам собственника, здесь топило два раза, и ночью, и днём. Вода примерно доходила до уровня колена, примерно до сюда. Также в помещении расположен общедомовой электрический щит. Попадание туда воды создавало бы угрозу воспламенения.
В доме проживают более ста человек. И у них есть свои опасения. За весь месяц произошло четыре наводнения.
Жители возмущены действиями организации, которая проводит замену труб в их доме.
Представители ресурсоснабжающей организации признаются, что до сильного дождя они не успели залить бетоном неподвижные опоры, которые требуют выдержки в течение двух дней.
Полностью работы планируют завершить уже в ближайшие дни. Жители дома хотят, чтобы при ремонте учли всё до мелочей и рабочие установили дренажную систему, дабы предотвратить наводнения.