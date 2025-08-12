В Башкирии к 2030 году обновят более 130 ФАПов

В республике продолжают обновлять объекты первичного звена здравоохранения. Только в этом году в Башкортостане заработает более 130 фельдшерско-акушерских пунктов. Радий Хабиров объявил развитие первичной медицины, включая сельскую местность, ключевым приоритетом для республики. ФАПы не просто обновляются, их возможности стали шире.

В родные края Лилия Шавалиева вернулась из Нижневартовска. Трудоустроилась по специальности год назад. Негостеприимным на родной земле оказался лишь фельдшерско-акушерский пункт. Располагался он в здании школы, да и условия в нем оставляли желать лучшего. Новоселье состоялось в декабре. Новый ФАП — это уже современное медучреждение.

В прежнем ФАПе была одна комната, в новом отдельно — процедурный кабинет, кабинет приема пациентов. Из ЦРБ врачи не только приезжают, но и подключаются онлайн. С новым оборудованием развивается телемедицина. Есть всё необходимое, чтобы оказать первую помощь.

В Башкортостане за последние годы построено несколько крупных центров. Это современные и стратегически важные объекты. Возводятся больницы. Однако без внимания не остаются маленькие деревни и села. За 6 лет из 2-х тысяч ФАПов обновили четверть.

Сейчас в республике одномоментно строится шесть поликлиник в районах, поэтому эта работа продолжится. К 2030 году мы преобразим сельскую медицину. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан