Жителям Башкирии напомнили о штрафах за кормление голубей

За кормление голубей можно получить штраф. Причем серьезный — от 2 до 250 тыс. рублей в случае создания этим санитарно-эпидемиологических угроз. Речь не только о голубях, но и других птицах. Порой желание людей подкормить пернатых может создать неудобства для других.

И к дому на трапезу слетаются стаи голубей. А после остаются остатки пищи и экскременты птиц. Пачкаются входные группы коммерческих учреждений и коробы кондиционеров. Мастер участка управляющей компании Ильвир Султанов говорит, что подобное происходит практически каждое утро. И дворнику порой приходится тратить значительное время, чтобы всё убрать.

А ведь кормление голубей может выйти боком человеку. Если это несет угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию. К примеру, если вываливается тазик пищевых отходов в жилой зоне. К этому относится не только территория вокруг домов, но и больницы, школы, детские площадки. Штраф для физических лиц — до 3 тысяч рублей, а вот юрлица могут быть наказаны и вовсе на четверть миллиона.

При этом хлебом и снеками птиц кормить запрещается. Это может вызвать расстройство желудка, нанести урон здоровью, а испорченные хлебобулочные изделия могут способствовать развитию инфекций. Мы решили узнать у жителей города, как они относятся к подкармливанию птиц.

Специалисты отмечают, что дикие птицы, к которым относятся и голуби, по сути, не нуждаются в подкормке. Исключения составлять могут, к примеру, сильные морозы. И то на кормушку, как правило, прилетают ослабленные или больные особи. А создавать стихийный стол из отходов во дворе опасно.