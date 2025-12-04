Жителя Башкирии отправили под арест за неуплату штрафов ГАИ

Жителя Кушнаренковского района арестовали на 9 суток за систематическую неуплату административных штрафов. Как сообщили в ГУФССП по РБ, в отношении 37-летнего мужчины было возбуждено 207 исполнительных производств на общую сумму свыше 340 тысяч рублей.

В список его многочисленных нарушений ПДД вошли превышение скорости, проезд на красный сигнал светофора, остановка за стоп-линией и другие. По данным приставов, количество проступков и сумма долга постоянно росли, так как водитель игнорировал все предупреждения.