В Башкирии врачи прооперировали женщину с кистой яичника

Врачи Сибайской центральной городской больницы успешно провели малоинвазивную операцию по удалению гигантской кисты яичника у 57-летней пациентки. Бригада хирургов и гинекологов вмешалась экстренно, так как киста занимала всю брюшную полость и содержала около 6 литров жидкости.

Как сообщил министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин, операция была выполнена лапароскопическим способом, что значительно уменьшило травматичность вмешательства, облегчило болевые ощущения и ускорило процесс восстановления.

Женщина была выписана из больницы уже на четвертый день после операции.