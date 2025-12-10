В Башкирии врачи спасли женщину, подавившуюся лавровым листом

В Малоязовской ЦРБ оказали экстренную помощь пациентке, которая едва не задохнулась из-за лаврового листа. Об инциденте рассказали в Минздраве республики.

Вечером жительницу села Малояз на «скорой» госпитализировали в районную больницу. Она жаловалась на внезапно возникшую одышку и затрудненное дыхание, предположив, что ее состояние связано с недавним приемом пищи. Для выяснения причины врачи немедленно провели ФГС.

Во время обследования врач-эндоскопист обнаружил в просвете пищевода инородное тело — лавровый лист, который частично перекрывал дыхательные пути. Специалист оперативно извлек его, после чего самочувствие женщины нормализовалось.

Министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин пояснил, что гладкий, жесткий лавровый лист, скользя по пищеводу, способен вызвать рефлекторный спазм мышц и буквально «прилипнуть» к слизистой оболочке, перекрывая доступ воздуха.