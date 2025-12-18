Врачи Башкирии помогли беременной с редкой патологией

Врачи Башкирии помогли беременной с серьёзным диагнозом родить здорового ребёнка. Об этом рассказал министр здравоохранения.
В Республиканском кардиологическом центре работали сразу две бригады, чтобы помочь новоиспеченной маме. В 18 лет женщина перенесла инфаркт. Тогда же медики диагностировали у неё генетическое заболевание, связанное с нарушением системы свертывания крови. Такая патология несёт высокие риски как для беременной, так и для ребёнка.
Объединенная бригада специалистов – кардиохирургов, анестезиологов-реаниматологов кардиоцентра и акушеров-гинекологов перинатального центра – успешно провела операцию. На свет появилась здоровая девочка весом 2910 г и ростом 48 см. Её назвали Еленой.
Фото: министерство здравоохранения РБ.