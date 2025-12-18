Врачи Башкирии помогли беременной с редкой патологией

В Республиканском кардиологическом центре работали сразу две бригады, чтобы помочь новоиспеченной маме. В 18 лет женщина перенесла инфаркт. Тогда же медики диагностировали у неё генетическое заболевание, связанное с нарушением системы свертывания крови. Такая патология несёт высокие риски как для беременной, так и для ребёнка.