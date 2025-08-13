В Башкирии продолжается установка извещателей с GSM-модулем

Порядка 1300 жизней удалось спасти благодаря дымовым извещателям. Такие данные озвучили в противопожарной службе региона. Помимо обычных устройств, они выдают и умные – с GSM-модулем, которые оповещают о возможном возгорании родственников и экстренные службы. Как работает система – в нашем сюжете.

Даже вдали от дома владелец будет в курсе, что его жилье в опасности. Ну а если человек в зоне риска, например, маломобильный, сигнал тревоги получат его близкие и, что немаловажно, диспетчер экстренной службы. С точным адресом и контактами как хозяина, так и главы сельсовета.

Установку пожарных извещателей с GSM-модулем в республике начали с прошлого года. Татышлинский район стал одним из четырех пилотных муниципалитетов. С этого лета их уже семь. Расширили и перечень льготных категорий. Изначально бесплатным правом могли воспользоваться люди из числа маломобильных граждан. Затем власти добавили сюда и находящихся в социально опасном положении жителей.

Установка носит заявительный характер, то есть люди сами должны обратиться в администрацию с просьбой поставить умный дымовой извещатель. Медлить не стоит. На счету этого гаджета уже есть спасенные жизни.