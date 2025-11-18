В Башкирии жителям выдали более 40 тыс. пожарных извещателей

В этом году жителям Башкортостана выдали более 40 тысяч автономных пожарных извещателей и проверили работоспособность свыше 120 тысяч ранее выданных приборов. Инструкторы Центра службы профилактики провели порядка 66 тысяч рейдов.
В Правительстве Башкортостана под председательством премьер-министра Андрея Назарова обсудили вопрос о принимаемых мерах по профилактике пожаров в зимний период. Несмотря на общую тенденцию снижения числа погибших при пожарах в сравнении с прошлым годом, с наступлением холодов значительно увеличиваются риски возникновения возгораний с летальным исходом.
По итогам обсуждения в регионе продолжится профилактическая работа, усилят противопожарную пропаганду среди населения. Особое внимание уделят периоду новогодних и рождественских праздников.