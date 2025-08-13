В Башкирии прошел фестиваль «Музыка ветра»

Музыка ветра прозвучала в Ишимбайском районе. Рядом с горой Торатау состоялся масштабный фестиваль Роберта Юлдашева. Летний праздник под открытым небом собрал начинающих музыкантов и аксакалов – носителей традиции игры на курае, а также всех любителей этномузыки.

От Алтая до Челябинской области – участие музыкантов из разных уголков страны сразу возвысило фестиваль до уровня всероссийского. Это важный шаг, чтобы сохранить культурное наследие, традиции, многообразие музыкальных стилей.

Все участники играли на настоящем тростниковом курае, который растет только в Уральских горах. Для этого в первый день собравшиеся отправились в поход в Гумеровское ущелье, чтобы собственноручно срезать природный музыкальный инструмент. На следующий день на рассвете участники фестиваля «Музыка ветра» поднялись на вершину горы Торатау, чтобы встретить восход солнца и исполнить своеобразный гимн мира.

Гости этнофестиваля «Музыка ветра» стали участниками мастер-классов от признанных мэтров по игре на традиционном курае, научились башкирским танцам, протяжным песням озон-кюй, национальным украшениям, поиску смыслов народного эпоса «Урал-батыр» и даже испытали силы в традиционной борьбе куреш. Одним из самых запоминающихся моментов праздника стал Ҡурай бәйгеһе – конкурс кураистов, в котором приняло участие более 30 музыкантов из разных уголков республики. В упорной борьбе победу одержал Рамиль Кутдусов из Гафурийского района. В награду в качестве главного приза он получил лошадь башкирской породы.