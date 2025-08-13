«Было сложно»: школьник из Уфы – о победе на олимпиаде по ИИ в Китае

Россияне стали лучшими на международной олимпиаде по искусственному интеллекту в Китае. Участники нашей сборной триумфально завоевали восемь медалей, став обладателями наибольшего числа золотых наград. Один из них – 18-летний уфимец Тимур Гарифуллин.

Вот так, восторженными возгласами, команду победителей встретили в московском аэропорту «Шереметьево». На международной олимпиаде в Пекине сборная России завоевала восемь медалей, шесть из которых – золотые. И стала лучшей среди 300 участников со всего мира.

Среди заслуженных золотых призеров и наш земляк, уфимец Тимур Гарифуллин. В составе команды он участвовал в разработке алгоритма для виртуального робота. Молодой человек уже неоднократно становился победителем республиканских и всероссийских технических олимпиад.

Несмотря на то, что он участвовал в различных форумах, конкурсах, олимпиадах, он успевал делать все! Он всегда все сдавал вовремя. И еще хочу добавить, что он очень ответственный и на него всегда можно положиться. Татьяна Жукович, учитель русского языка и литературы лицея №58, классный руководитель Тимура Гарифуллина

Татьяна Жукович Тимура Гарифуллина знает уже давно – семь лет назад стала его классным руководителем. По ее словам, школьник всегда проявлял интерес к учебе и даже после уроков старался узнать что-то новое: читал книги и штудировал интернет. В этом году 18-летний Тимур окончил 58-й уфимский лицей. И даже здесь не обошлось без золотой медали.

Новость о победе своего талантливого ученика на мировой арене для Татьяны Жукович стала приятной и даже предсказуемой. Педагог уверена: самые большие победы у Тимура еще впереди. Сам Тимур Гарифуллин свою победу называет действительно заслуженной. Задания, рассказывает он, давались непросто. Но от того становились только интереснее.

Это сейчас очень актуально и интересно для меня. Интересно узнать, как это работает изнутри. Было сложно. За 6 часов нужно решить очень большой объем задач, и на каждую задачу требуется немало сил и времени. Тимур Гарифуллин, победитель олимпиады по искусственному интеллекту в Китае