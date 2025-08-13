«Было сложно»: школьник из Уфы – о победе на олимпиаде по ИИ в Китае

Россияне стали лучшими на международной олимпиаде по искусственному интеллекту в Китае. Участники нашей сборной триумфально завоевали восемь медалей, став обладателями наибольшего числа золотых наград. Один из них – 18-летний уфимец Тимур Гарифуллин.
Вот так, восторженными возгласами, команду победителей встретили в московском аэропорту «Шереметьево». На международной олимпиаде в Пекине сборная России завоевала восемь медалей, шесть из которых – золотые. И стала лучшей среди 300 участников со всего мира.
Среди заслуженных золотых призеров и наш земляк, уфимец Тимур Гарифуллин. В составе команды он участвовал в разработке алгоритма для виртуального робота. Молодой человек уже неоднократно становился победителем республиканских и всероссийских технических олимпиад.
Татьяна Жукович Тимура Гарифуллина знает уже давно – семь лет назад стала его классным руководителем. По ее словам, школьник всегда проявлял интерес к учебе и даже после уроков старался узнать что-то новое: читал книги и штудировал интернет. В этом году 18-летний Тимур окончил 58-й уфимский лицей. И даже здесь не обошлось без золотой медали.
Новость о победе своего талантливого ученика на мировой арене для Татьяны Жукович стала приятной и даже предсказуемой. Педагог уверена: самые большие победы у Тимура еще впереди. Сам Тимур Гарифуллин свою победу называет действительно заслуженной. Задания, рассказывает он, давались непросто. Но от того становились только интереснее.
Останавливаться на достигнутом Тимур Гарифуллин не собирается. В будущем молодой человек планирует заниматься наукой и дальнейшим изучением искусственного интеллекта. Преумножать свои знания он намерен в стенах Центрального университета в Москве.