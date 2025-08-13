В Уфе проходят учебно-тренировочные сборы по плаванию

В уфимском Дворце борьбы проходят учебно-тренировочные сборы по плаванию. Участие в них принимают спортсмены из Московской области. Сборы проводят наставники с многолетним стажем, в том числе заслуженный тренер России Игорь Тверяков.

Для проведения тренировочного процесса Дворец борьбы был выбран неслучайно. Здесь есть все условия для комфортных тренировок, к тому же пловцы проживают на территории спорткомплекса.