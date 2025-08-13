В Башкирии пострадавшему в ДТП работнику выплатили компенсацию

Согласно данным прокуратуры республики, электрогазосварщик по распоряжению руководства направлялся на служебном автомобиле для ремонта скважин в окрестностях Нефтекамска. В пути водитель не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал в кювет и перевернулся. Находившийся на заднем сиденье работник получил тяжелые травмы, включая черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга