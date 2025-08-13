В Башкирии продолжается ремонт дорог, ведущих к СНТ

В 2025 году в республике планировалось отремонтировать 24 подъездных пути к СНТ. На данный момент работы завершены на восьми участках, сообщил Глава региона Радий Хабиров.

Работы провели в Белебеевском, Иглинском, Кармаскалинском и Кушнаренковском районах, а также в Уфе и Сибае.

Их общая протяженность — 8,5 километра, они ведут к 23 садовым товариществам, в которых расположены 5,1 тысячи участков. Около 400 человек живут в этих СНТ постоянно, а значит, ездят по дорогам круглый год. Радий Хабиров, Глава республики Башкортостан

В 2025 году планируется отремонтировать еще 16 дорог общей протяженностью 25 км. На эти цели выделено 150 млн рублей. Часть объектов уже сдана, на других работы продолжаются, а по некоторым еще выбирают подрядчиков.

С 2022 года в республике привели в порядок 85 км подъездных путей к 212 садовым товариществам. В прошлом году отремонтировали 26 км дорог к 72 СНТ.

Хабиров отметил, что проблема дорог к садам долгое время оставалась нерешенной, но сейчас ее планомерно устраняют. Он поручил Минтрансу и местным властям завершить все работы в срок.